Via Piave in Festa torna con musica spettacoli e socialità nel cuore di Mestre
Torna domenica 19 ottobre “Via Piave in Festa”, la manifestazione promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela e le realtà associative e commerciali del quartiere.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPer l’intera giornata, dalle ore 10 alle ore 20, la via sarà. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Ultimo appuntamento di Via Piave in Festa con stand, artigianato e spettacoli
Festa in Malgonera Domenica 12 ottobre il tradizionale appuntamento del CAI di Ponte di Piave-Salgareda con la Festa in Malgonera. Il ritrovo è per le ore 12.30 per il pranzo presso la storica baita in gestione alla sezione.
Mestre, Via Piave in festa contro il degrado - Mestre torna a vestirsi a festa con un nuovo appuntamento di “Via Piave in Festa”, l’evento che celebra la vita quotidiana di questo vivace asse urbano, creando un’occasione di aggregazione, ... Lo riporta rainews.it