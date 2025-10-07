Via Piave in Festa torna con musica spettacoli e socialità nel cuore di Mestre

Torna domenica 19 ottobre "Via Piave in Festa", la manifestazione promossa dal Comune di Venezia in collaborazione con Vela e le realtà associative e commerciali del quartiere. Per l'intera giornata, dalle ore 10 alle ore 20, la via sarà.

