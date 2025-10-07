Via Mentana riaperta al traffico

Dopo quasi due settimane dall’apertura della voragine in mezzo alla strada, via Mentana riapre al traffico. Dalle 16.30 di martedì 7 ottobre la strada è stata riaperta al passaggio veicolare in entrambi i sensi di marcia. I lavori di Enel Distribuzione si sono conclusi nella mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

