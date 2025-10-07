Via libera alla seconda piscina Il Credito sportivo concede mutuo da 6 milioni per piazza Amendola

Il progetto per la nuova piscina con sistemazione dell’area esterna in piazza Amendola va avanti. L’Istituto per il credito sportivo ha approvato la richiesta di mutuo avanzata dall’amministrazione comunale, dichiarandosi dunque disponibile a erogare l’importo di sei milioni di euro, rimborsabile in quindici anni. La somma verrà erogata in un’unica soluzione il 31 dicembre "subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Coni e al perfezionamento della garanzia a presidio dell’affidamento". L’importo potrà ovviamente essere utilizzato solo per l’intervento previsto e alle condizioni indicate dall’accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via libera alla seconda piscina. Il Credito sportivo concede mutuo da 6 milioni per piazza Amendola

In questa notizia si parla di: libera - seconda

La Consulta dà ragione alle famiglie arcobaleno: via libera al congedo per la seconda madre

Ponte sullo Stretto, la seconda protesta dopo il via libera al progetto definitivo

Sardegna, via libera alla legge sul fine vita: è la seconda regione in Italia dopo la Toscana

Michelle in caduta libera, Riccardo ci fa venire i primi brividi ? Ecco le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano di #Amici25 Leggi l'articolo completo su http://AllMusicItalia.it https://allmusicitalia.it/amici/amici-25-le-pagelle-della-seconda-puntata.h - X Vai su X

Michelle in caduta libera, Riccardo ci fa venire i primi brividi ? Le pagelle della seconda puntata del Pomeridiano di #Amici25 sono qui: chi ci avrà convinto? Chi, invece, deve ancora trovare la propria strada? Leggi l’articolo completo su AllMusicItalia.it Vai su Facebook

Breno, dalla Regione 5,1 milioni di euro per la nuova piscina - Le risorse saranno stanziate grazie al Fondo Comuni Confinanti e il progetto è incluso in quelli di valorizzazione del territorio montano ... Si legge su giornaledibrescia.it

Arriva il via libera al restyling della piscina comunale di Montegallo - economica per la riparazione dei danni da sisma alla piscina comunale di Balzo di Montegallo (Piceno) e per ... Secondo corriereadriatico.it