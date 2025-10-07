Via la residenza a chi scarica i rifiuti La mossa choc del sindaco contro il degrado

"Basta coi rifiuti abbandonati", da nord a sud i sindaci da anni stanno portando avanti una crociata contro chi sporca la propria città. Un comportamento spesso ritenuto intollerabile per il vivere civile. L'abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta differenziata continua a preoccupare interi territori per chi sporca oltre a danneggiare la comunità arreca anche un danno d'immagine al paese. Ad Altofonte, a pochi chilometri da Palermo, il sindaco Angela De Luca ha deciso di cambiare strategia e usare il pugno duro denunciando il comportamento di chi ignora le regole del vivere civile. La notizia è stata riportata da Monrealepress. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Via la residenza a chi scarica i rifiuti". La mossa choc del sindaco contro il degrado

