Via Damiani chiusa per 261 giorni in tre anni a causa di 14 cantieri

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dato ha quasi dell’incredibile. Via Damiani negli ultimi tre anni ha subito 261 giorni di chiusura, a causa di quattordici diversi cantieri. Con evidenti disagi per i residenti. Questi dati, frutto di un accesso agli atti, stati al centro di una comunicazione di Luca Zandonella, consigliere. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

