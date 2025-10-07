Via alla nuova stagione del Circo della Farfalla | si apre con Umberto Palazzo

FRANCAVILLA FONTANA - Il Circo della Farfalla di Francavilla Fontana riapre i battenti con un nome di riferimento della musica indipendente italiana. Venerdì 10 ottobre 2025, alle ore 22:00, il club ospiterà Umberto Palazzo, figura del rock alternativo nazionale e fondatore di band seminali come. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La prima stagione nella nuova sede di Via Regina Elena, chiusasi a giugno 2025, ha ospitato artisti del panorama locale e nazionale, del calibro di Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Gian Maria Accusan

