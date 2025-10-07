via ai campionati di volley nove le pistoiesi allo start

Sabato prossimo 11 ottobre prenderanno avvio i campionati regionali toscani di volley: 10 società pistoiesi coinvolte per 9 squadre al via. Nel torneo femminile di serie C, troveremo la rivoluzionata Pallavolo Delfino Pescia e l’ambiziosissimo Blu Volley Quarrata, dato tra i favoriti alla promozione in cadetteria, inseriti nel girone A, la mina vagante Montebianco Pieve a Nievole e il Progetto Volley Bottegone del guru Athos Querci, questi ultimi due nel girone B. In serie D maschile, girone B, la Zona Mazzoni-Pieve Volley, la compagine nata dalla collaborazione tra i Vigili del fuoco pistoiesi e il sodalizio valdinievolino, e la matricola Avis Volley Pistoia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

