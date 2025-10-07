Vi racconto la scommessa americana di Westrafo Parla Cracco
Westrafo, azienda attiva nella progettazione e realizzazione di trasformatori e di soluzioni integrate per il mondo energetico, in particolare in settori con ottime prospettive di crescita e solidi fondamentali come energie rinnovabili, sistemi di accumulo energetico e datacenter, tra poche ore aprirà i battenti del suo primo sito di produzione americano. E così, dal quartier generale di Montebello vicentino a Trotwood, cittadina nella contea di Montgomery e dal nome che si rifà a un personaggio creato da Charles Dickens per il suo romanzo David Copperfield, è stato un attimo. O quasi. Dalla fondazione nel 2014, Westrafo ha realizzato un significativo percorso di crescita organica e una progressiva espansione a livello internazionale con oltre 20 Paesi serviti, attraverso cinque stabilimenti produttivi (tre in Italia, uno in Ghana e, adesso, un nuovo stabilimento negli Usa). 🔗 Leggi su Formiche.net
