Vessillo israeliano vilipeso niente processo
Fu una delle prime manifestazioni in Italia nel 2023. Era da poco passato il 7 ottobre di due anni fa. L’attacco di Hamas e la risposta sui civili palestinesi da parte di Israele. A Bologna, il 22, scendono in strada cinquemila persone, a sostegno di un popolo. La partenza è in Bolognina. Lungo il percorso del corteo, organizzato dai Giovani palestinesi, viene bruciata una bandiera israeliana e oltraggiato un vessillo, riprodotto su un cartellone, con "una svastica nazista al posto della stella di David". La Digos inizia a indagare ed ecco che il pm Stefano Dambruoso apre un fascicolo. Nel registro finiscono tre persone, tutte incensurate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
