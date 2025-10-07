Vespa infame scritta contro il presentatore nell' ascensore della sede Rai Avviata indagine

Romatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Vespa infame", questo recita una scritta contro Bruno Vespa comparsa in uno degli ascensori della sede Rai di Via Teulada, nel quartiere di Prati, a Roma. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che hanno avviato indagini per risalire ai responsabili.Ferma condannaL’Amministratore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vespa - infame

“Bruno Vespa infame”, la scritta incisa nell’ascensore della Rai. L’Ad Rossi: “Intimidazione inacettabile”

“Vespa infame”, la scritta spuntata in un ascensore della Rai. Rossi: “Intimidazioni inaccettabili”

“Bruno Vespa infame”, la scritta in un ascensore Rai

vespa infame scritta contro«Bruno Vespa infame»: nella sede Rai spunta la scritta contro il giornalista - Nella sede Rai di via Teulada è apparsa la scritta «Vespa infame». Segnala leggo.it

vespa infame scritta contro«Vespa infame», nell'ascensore della Rai spunta una scritta contro il conduttore. L'azienda: «Gesto intollerabile e vile» - Questa la scritta apparsa in uno degli ascensori della sede Rai di via Teulada. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vespa Infame Scritta Contro