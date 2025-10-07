Dopo la pausa per le Nazionali, la Serie A torna in campo con un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario: sabato 18 ottobre alle 20:45, Roma e Inter si affrontano allo Stadio Olimpico in una sfida che profuma di vetta e d’Europa. Le due squadre arrivano all’incrocio in ottime condizioni di classifica e con motivazioni altissime, ma devono fare i conti con qualche acciacco di troppo tra i protagonisti. I riflettori saranno puntati su un match che promette spettacolo e intensità. Roma: fiducia alta, ma Wesley rimane da valutare. La Roma si presenta al big match in buon un momento. Dopo la vittoria per 2-1 a Firenze contro la squadra di Pioli, i giallorossi hanno raggiunto la vetta con 15 punti in sei giornate. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Roma-Inter, tra infortuni da monitorare e conferme sul campo