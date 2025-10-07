Verso Roma-Inter Compagnoni | Ecco chi avrà più pressione

Ilprimatonazionale.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riposo per l’ Inter di Cristian Chivu dopo l’ultima partita vinta 4-1 contro la Cremonese. Con la pausa per gli impegni delle nazionali, Appiano Gentile si svuoterà. Sono dodici i giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali. Nel frattempo Chivu e il suo staff hanno già nel mirino la Roma di Gian L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

verso roma inter compagnoni ecco chi avr224 pi249 pressione

© Ilprimatonazionale.it - Verso Roma-Inter, Compagnoni: “Ecco chi avrà più pressione”

In questa notizia si parla di: verso - roma

Graziani chiesto in Serie B, si va verso il prestito: la Roma si tutela

Carlo Acutis, il santo millenial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma

Gollini verso l’addio alla Roma: la Cremonese a un passo, accordo in chiusura

verso roma inter compagnoniAlla ripresa Roma-Inter, Compagnoni: “Pressione tutta sui nerazzurri. Sono…” - Il commento del telecronista rispetto al momento dell'Inter e alla partita contro la Roma che si giocherà dopo la sosta ... Riporta msn.com

verso roma inter compagnoniRoma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter - Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabol ... Secondo calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Verso Roma Inter Compagnoni