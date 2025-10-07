Verso Roma-Inter Compagnoni | Ecco chi avrà più pressione
Riposo per l’ Inter di Cristian Chivu dopo l’ultima partita vinta 4-1 contro la Cremonese. Con la pausa per gli impegni delle nazionali, Appiano Gentile si svuoterà. Sono dodici i giocatori nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali. Nel frattempo Chivu e il suo staff hanno già nel mirino la Roma di Gian L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Graziani chiesto in Serie B, si va verso il prestito: la Roma si tutela
Carlo Acutis, il santo millenial che ha bruciato le tappe. I giovani della diocesi in viaggio verso Roma
Gollini verso l’addio alla Roma: la Cremonese a un passo, accordo in chiusura
Ore 6, verso Roma. Da oggi alla Camera si esamineranno proposte di modifica dello Statuto speciale Trentino-e Friuli-Venezia Giulia e la proposta di legge per l’impiego degli impianti sportivi scolastici da parte delle associazioni o società sportive. Poi mozi - facebook.com Vai su Facebook
Sulla #A1 Panoramica, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie dalle 21 alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra Rioveggio e l'allacciamento con la A1 Direttissima verso Roma. Di conseguenza, lo svincolo di Rioveggio sarà chiuso in - X Vai su X
Alla ripresa Roma-Inter, Compagnoni: “Pressione tutta sui nerazzurri. Sono…” - Il commento del telecronista rispetto al momento dell'Inter e alla partita contro la Roma che si giocherà dopo la sosta ... Riporta msn.com
Roma, Gasperini non vuole spezzare il ritmo: amichevole verso l’Inter - Il tecnico non vuole che la squadra si rilassi durante la sosta Per Gian Piero Gasperini la parola “sosta” non esiste nel vocabol ... Secondo calcionews24.com