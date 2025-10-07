Versi Liberi ad Avellino Letteraria | la poesia che nasce dietro le sbarre

Anteprima24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La Nazionale Italiana Poeti, associazione sportiva-culturale no profit, ospite ad Avellino letteraria, sabato 11 ottobre alle 18, presso il Palazzo Vescovile. Michele Gentile e Francesco Pasqual, ideatore e presidente della Federazione calciatori poeti, presentano: “Mi costituisco a Modena”. Più di quaranta poesie, una sintesi di tante emozioni ed esperienze vissute nelle  carceri. Un laboratorio promosso con successo in numerose case circondariali, da Velletri, Lorusso e Cutugno di Torino, alla casa di reclusione di Bollate Milano. ‘Versi Liberi’ è più di un semplice laboratorio di poesia, rappresenta un punto di contatto tra sensibilità diverse e nello stesso tempo urgenza di sensibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

versi liberi ad avellino letteraria la poesia che nasce dietro le sbarre

© Anteprima24.it - “Versi Liberi” ad Avellino Letteraria: la poesia che nasce dietro le sbarre

In questa notizia si parla di: versi - liberi

versi liberi avellino letterariaMi costituisco a Modena: ad Avellino Letteraria l’esperienza di “Versi Liberi”, un laboratorio di poesia nelle carceri - Un libro che è frutto dell’esperienza maturata nel progetto “Versi Liberi”, laboratorio di poesia ideato e organizzato dall’associazione sportiva- Secondo corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Versi Liberi Avellino Letteraria