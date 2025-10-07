Versi Liberi ad Avellino Letteraria | la poesia che nasce dietro le sbarre
Tempo di lettura: 2 minuti La Nazionale Italiana Poeti, associazione sportiva-culturale no profit, ospite ad Avellino letteraria, sabato 11 ottobre alle 18, presso il Palazzo Vescovile. Michele Gentile e Francesco Pasqual, ideatore e presidente della Federazione calciatori poeti, presentano: “Mi costituisco a Modena”. Più di quaranta poesie, una sintesi di tante emozioni ed esperienze vissute nelle carceri. Un laboratorio promosso con successo in numerose case circondariali, da Velletri, Lorusso e Cutugno di Torino, alla casa di reclusione di Bollate Milano. ‘Versi Liberi’ è più di un semplice laboratorio di poesia, rappresenta un punto di contatto tra sensibilità diverse e nello stesso tempo urgenza di sensibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
