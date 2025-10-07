Versa 10mila euro al truffatore

L’ultima vittima della truffa del finto carabiniere, è una donna di 64 anni di Centro Valle Intelvi, che si è presentata dai carabinieri, raccontando di aver effettuato, poco prima un bonifico da 10mila euro dopo essere stata convinta da uomo che si è qualificato come appartenente all’Arma. La pensionata ha spiegato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è qualificato come carabiniere della stazione di Como, e al termine di una articolata spiegazione relativa alla gestione e sicurezza dei suoi soldi in banca, è riuscito a convincerla a effettuare un bonifico istantaneo dal suo conto corrente di 10mila euro, a favore di un altro conto corrente italiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Versa 10mila euro al truffatore

In questa notizia si parla di: versa - 10mila

Il Messina in campo domenica: la Cooperativa versa 10mila euro alla curatela - X Vai su X

Nuovo numero ?@follower San Marino Fixing numero 36 è in edicola da venerdì 26 settembre a 1,50 euro. In primo piano l’attualità: #ANIS, “Riforma #IGR, no a differenze tra lavoratori. Aumenti minimi e uguali per tutti. Minimum tax a chi non versa nulla”. Vai su Facebook

Versa 10mila euro al truffatore - L’ultima vittima della truffa del finto carabiniere, è una donna di 64 anni di Centro Valle Intelvi, che si è presentata dai carabinieri, raccontando di aver effettuato, poco prima un bonifico da ... Da ilgiorno.it

«Mamma mi servono 10mila euro per un farmaco», 95enne cade nella trappola, arrestata coppia di giovani truffatori serali, lui prova a ingoiare una catenina d'oro - «Mamma sono tua figlia, sono in ospedale, mi hanno diagnosticato una malattia gravissima e l'unica cura è un costoso farmaco svizzero ma servono molti soldi. Segnala msn.com