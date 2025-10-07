Verona il record negativo preoccupa | nessuno in Europa crea così tanto e segna così poco! I numeri che condannano il lavoro di Paolo Zanetti

Verona, record negativo assai preoccupante per la squadra gialloblu. I numeri dicono questo Segnare è la cosa più difficile del calcio, e nessun club in Serie A, e forse in Europa, lo sta dimostrando con la stessa drammaticità dell'Hellas Verona di Paolo Zanetti. UltimoUomo ha cercato di capire il perché di questa sterilità preoccupante.

