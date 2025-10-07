Verona il record negativo preoccupa | nessuno in Europa crea così tanto e segna così poco! I numeri che condannano il lavoro di Paolo Zanetti
Verona, record negativo assai preoccupante per la squadra gialloblu. I numeri dicono questo Segnare è la cosa più difficile del calcio, e nessun club in Serie A, e forse in Europa, lo sta dimostrando con la stessa drammaticità dell’Hellas Verona di Paolo Zanetti. UltimoUomo ha cercato di capire il perché di questa sterilità preoccupante. Il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: verona - record
Umberto Tozzi da record: l'ultima impresa? Il 5 ottobre a Verona
Verona, Montipò pronto a scrivere la storia del calcio gialloblu. Ecco un nuovo record!
Verona-Juventus, Tudor da record: primo allenatore su entrambe le panchine
Verona si trasforma in un campo da golf: un’edizione da record per “In City Golf 2025” https://tgverona.telenuovo.it/attualita/2025/09/28/verona-si-trasforma-in-un-campo-da-golf-unedizione-da-record-per-in-city-golf-2025… - X Vai su X
PRONTI A SCATTARE? Adigeo è già sulla linea di partenza! Title sponsor ufficiale di questo nuovo evento di pura velocità! ? Punta al tuo record personale o vivi un’esperienza indimenticabile. Corri ad iscriverti alla Adigeo Verona Run Fast 10K w - facebook.com Vai su Facebook
Verona, Suslov out 6/7 mesi. Preoccupa anche Valentini - Non è un inizio di stagione fortunato per il Verona: Tomas Suslov si è sottoposto a un intervento chirurgico a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Scrive calciomercato.com