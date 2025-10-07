Veroli al via il secondo appuntamento degli Stati Generali del Teatro in Ciociaria
Il Teatro Comunale Veroli, con il patrocinio gratuito del Comune di Veroli, della FITA e di Provincia Creativa della Provincia di Frosinone, è lieto di invitarvi al secondo appuntamento degli Stati Generali del Teatro in Ciociaria. L’idea è nata lo scorso maggio per unire chi fa, ama e vive il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: veroli - secondo
Davide Centrone ha conquistato il primo posto al Gran Premio Giovanissimi di Veroli, organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM Lazio! Avrebbe dovuto gareggiare nella categoria 30 kg, ma per assenza di atleti ha scalato fino ai 36 kg… e ha comunqu Vai su Facebook
Via Piave in Festa, arriva il secondo appuntamento - Torna Via Piave in Festa, evento che dopo il successo dell’esordio lo scorso 29 giugno vivrà il suo secondo appuntamento il 27 luglio a partire dalle ore 18: la fiera voluta dal Comune di Venezia e ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it
Pompu e Curcuris, via al secondo appuntamento di "Passeg... Giare in Primavera" - Sarà la seconda camminata dell’edizione 2025 dell’innovativa iniziativa curata dal Consorzio Due Giare per promuovere il territorio, ... Riporta unionesarda.it