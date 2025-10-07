Veritas video messaggi in lingua bengalese per insegnare il corretto conferimento dei rifiuti
È coinvolta direttamente la comunità veneziana del Bangladesh nella nuova campagna informativa di Veritas che insegna l'importanza di conferire correttamente i rifiuti. L'iniziativa, presentata oggi nella sede mestrina della multiutility, punta a promuovere la raccolta differenziata, contrastare. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
