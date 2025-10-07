Veritas studierà il recupero delle batterie dismesse da veicoli elettrici
Il Green propulsion laboratory (GpLab) di Veritas studierà il recupero e la valorizzazione dei materiali strategici contenuti nelle batterie dismesse dei veicoli elettrici su incarico del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.
Mase finanzia recupero materie prime da batterie litio-ferro - Il Mase finanzia il progetto toscano Prisma per il recupero di materie prime critiche da batterie litio- Riporta ansa.it