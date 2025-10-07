Ilaria Salis ha conservato l' immunità parlamentare per un solo voto e c'è chi sospetta che sia stato possibile solamente grazie allo scrutinio segreto che ha agevolato qualche "franco tiratore". Impossibile avere certezze matematiche su chi abbia votato per la conferma dell'immunità di Salis, che intanto esulta, ma dalla Lega sembrano convinti che i "franchi tiratori" provengano dal gruppo del Partito popolare europeo, quello a cui appartiene Forza Italia, che è il più numeroso del parlamento europeo e che, con il suo capogruppo Manfred Weber, aveva dato chiara indicazione che non avrebbe votato per il mantenimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Vergogna sulla Salis". "Calunnie, noi leali". Botta e risposta Salvini-Tajani sull'immunità