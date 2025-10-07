Ventola a Viva el Futbol | Bonny sa fare tutto con Lautaro e Thuram crescerà ancora

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ventola, ex attaccante, si è espresso circa le potenzialità del giovane talento dell’Inter e il lavoro di Chivu per il futuro dei nerazzurri. Nicola Ventola, ospite negli studi di Viva el Futbol, ha commentato l’ottimo momento dell’ Inter, evidenziando la prestazione di Ange-Yoan Bonny nella vittoria contro la Cremonese. Ventola ha elogiato le qualità del giovane attaccante, già conosciuto per le sue prestazioni a Parma, e ha sottolineato il suo potenziale di crescita. «Bonny sa fare tutto e l’ho capito quando l’avevo visto a Parma. Sa difendere il pallone, è sicuro nelle giocate e ha personalità. 🔗 Leggi su Internews24.com

