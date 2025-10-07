Venti anni di Romagna Rfc la presentazione della stagione del ventennale del club di rugby
Nella serata del 6 ottobre il Podere La Berta, sulle colline di Brisighella, ha ospitato la presentazione della nuova stagione del Romagna Rfc, la ventesima del club.È stata l’occasione per riunire le varie anime del movimento ovale romagnolo, a partire dai giocatori e delle giocatrici delle due. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il Riccione nella famiglia del Romagna Rfc - La famiglia del Romagna Rfc si è allargata con l’ingresso in franchigia di un nuovo club presente sul territorio romagnolo, il Riccione Rugby, realtà attiva già da un paio di anni nel minirugby e già ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Romagna Rfc, si riparte. Rovina: "Diremo la nostra" - E’ iniziata la nuova stagione rugbistica del Romagna Rfc, che in settimana ha ripreso gli allenamenti avviando così la preparazione ai nuovi campionati di serie A sia maschile che femminile. Scrive ilrestodelcarlino.it