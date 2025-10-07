Vent' anni di Teatro dei Venti in scena Edipo Re con attori della Casa di Reclusione di Castelfranco

Modenatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il programma del ventennale del Teatro dei Venti, che si sviluppa attorno al tema “Perdersi e Orientarsi”, prosegue dal 17 al 19 ottobre con lo spettacolo “Edipo Re”, primo capitolo della Trilogia dell'assedio.Le repliche saranno ospitate nel Teatro dei Segni, Via San Giovanni Bosco 150, Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

