Venice Hospitality Challenge | tutto pronto per il gran premio velico ci sarà anche il Moro

Veneziatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venezia si prepara al ritorno del suo gran premio velico: l’edizione 2025 della Venice Hospitality Challenge è in programma sabato 18 ottobre a partire dalle ore 13.30, con i potenti getti dei rimorchiatori davanti Punta della Dogana. Nata su iniziativa di Mirko Sguario, presidente dello Yacht. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venice - hospitality

Venice Hospitality Challenge: tutto pronto per il gran premio velico, ci sarà anche il Moro - Venezia si prepara al ritorno del suo gran premio velico: l’edizione 2025 della Venice Hospitality Challenge è in programma sabato 18 ottobre a partire dalle ore 13. Scrive veneziatoday.it

venice hospitality challenge tuttoAl via il XII Gran Premio Città di Venezia – Venice Hospitality Challenge - Venezia si prepara al ritorno del suo Gran Premio Velico: l’edizione 2025 della celebre regata è stata presentata ... Riporta ilnautilus.it

Cerca Video su questo argomento: Venice Hospitality Challenge Tutto