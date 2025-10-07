Venezuela allarme all’ambasciata USA a Caracas

Il Venezuela denuncia un presunto piano di attentato contro l’ambasciata USA a Caracas. Jorge Rodríguez parla di “operazione false flag” e accusa l’opposizione di voler destabilizzare il Paese. Il governo venezuelano ha denunciato un presunto piano di attacco contro l’ambasciata statunitense a Caracas, segnalato dal capo negoziatore e presidente dell’Assemblea nazionale Jorge Rodríguez. Durante una conferenza pubblica e in un successivo messaggio su Telegram, Rodríguez ha affermato di aver informato gli Stati Uniti attraverso tre diversi canali diplomatici riguardo a un progetto di “settori estremisti della destra locale” che avrebbero pianificato di collocare “esplosivi letali” presso la sede diplomatica americana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

