Velletri tragedia sulla via Ara di Stanga | muore lo scooterista Luca Felici aveva 40 anni
Un sabato sera di tragedia. Era un tranquillo lunedì pomeriggio, il 6 ottobre, quando la serenità di Velletri, in provincia di Roma, è stata squarciata da un tragico incidente stradale. Luca Felici, 40 anni, è morto sul colpo dopo lo scontro tra il suo scooter e un’autovettura lungo via Ara di Stanga, una delle arterie più trafficate della zona. L’impatto è stato violentissimo: i residenti hanno raccontato di aver udito un boato seguito dal silenzio. Pochi minuti dopo, sul posto sono giunti i soccorsi del 118 e le pattuglie della Polizia Locale di Velletri. Ma per Luca non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
