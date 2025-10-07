Si è appena conclusa con un bilancio in chiaroscuro per l’Italia la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di Nacra 17, appuntamento principale della stagione per il catamarano olimpico. L’equipaggio di spicco della flotta azzurra non ha infatti brillato particolarmente in relazione al suo potenziale, ma va evidenziata l’ottima prova corale della Nazionale italiana che piazza ben tre coppie nella top10 della generale. Day-1 praticamente perfetto per i favoriti britannici John Gimson e Anna Burnet, che hanno dominato la scena nel suggestivo scenario del Golfo degli Angeli a Cagliari prendendosi la vetta della classifica con 6 punti grazie ad un primo, un secondo ed un terzo posto nelle tre regate di flotta disputate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Gimson/Burnet svettano nella prima giornata dei Mondiali Nacra 17. Tre coppie azzurre in top10