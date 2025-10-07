Vela | Germani-Caruso quinte dopo il primo giorno ai Mondiali 49erFx Azzurri attardati in campo maschile

Comincia con un quinto posto provvisorio l’avventura di Jana Germani-Bianca Caruso, binomio impegnato da quest’oggi nelle acque di Quartu Sant’Elena, località cagliaritana che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2025 di vela riservati alla classe 49er e 49erFx.   L’equipaggio azzurro nella giornata odierna ha preso parte alle prime tre regate della rassegna iridata: ottimo in tal senso l’inizio delle nostre portacolori che, in flotta blu, hanno conquistato nel primo segmento il secondo posto, per poi accomodarsi in decima e in ottava piazza, arrivando al parziale di 20 punti netti.   Al comando ci sono invece le spagnole Paula Barcelò-Maria Cantero che, con un 5-2-1 in flotta gialla, hanno raccolto 8 punti precedendo le francesi Mathilda Lovadina-Lou Berthomieu, seconde con 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

