Vede un estraneo in sella alla sua bicicletta rubata e chiama il 112

I carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, residente a Due Carrare, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I fatti si sono verificati domenica pomeriggio 5 ottobre, quando un 54enne di Padova ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

