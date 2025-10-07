Vecchi a Inter TV | Buon pareggio ma bisogna crescere e migliorare Su Zuberek…

Inter News 24 Vecchi a Inter TV ha analizzato il 2-2 contro l’Ospitaletto: ecco le parole del tecnico nerazzurro sulla rosa a propria disposizione. Stefano Vecchi, allenatore dell’ Inter Under 23, ha commentato positivamente il pareggio 2-2 ottenuto all’ultimo respiro contro l’ Ospitaletto, un risultato che allunga la serie di risultati utili consecutivi della squadra a cinque. Il tecnico bergamasco ha elogiato l’impegno dei suoi ragazzi, sottolineando la determinazione con cui hanno lottato fino alla fine per ottenere il punto. SULLA PARTITA E IL PAREGGIO – «Nel secondo tempo abbiamo avuto delle buonissime chance per pareggiare la partita prima, ce l’abbiamo fatta all’ultimo secondo, merito dei ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine e non hanno mollato mai». 🔗 Leggi su Internews24.com

