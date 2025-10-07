Vaticano ambasciatore Israele Sideman | Parolin dice che c' è massacro a Gaza Striscia mina sforzi di pace il Papa | D' accordo col cardinale

Tensione tra Israele e Vaticano: l’ambasciata attacca il cardinale Parolin per le sue parole su Gaza. La Santa Sede difende la via del dialogo e il diritto dei palestinesi Tensione tra il Vaticano e Israele. L'ambasciatore di Tel Aviv alla Santa Sede, Yaron Sideman, ha criticato duramente le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Vaticano, ambasciatore Israele Sideman: "Parolin dice che c'è massacro a Gaza Striscia, mina sforzi di pace", il Papa: "D'accordo col cardinale"

vaticano ambasciatore israele sidemanIsraele: 'Le parole di Parolin minacciano la pace'. Il Papa: 'La posizione del cardinale è quella della Santa Sede' - L'ambasciata israeliana dopo l'intervista del segretario di Stato vaticano: 'Trascura il rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi'. Da ansa.it

vaticano ambasciatore israele sidemanIl 7 ottobre riapre la ferita fra Israele e Vaticano. Il Papa difende Parolin dall'accusa di "minare gli sforzi di pace" - Dura critica dell'Ambasciata israeliana presso la Santa Sede alle dichiarazioni del segretario di stato: "Non esiste equivalenza morale tra uno Stato ... huffingtonpost.it scrive

