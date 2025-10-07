Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana L’attacco al candidato di centrodestra | Imbarazzato quando patrocinò il gay pride
L’ennesimo sgambetto di Roberto Vannacci. Questa mattina, l’ex generale e vicesegretario del Carroccio è tornato a far discutere, dicendosi «imbarazzato» per quella volta in cui il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, oggi candidato alla presidenza della Regione per la coalizione di centrodestra, «aveva patrocinato il gay pride». Il riferimento è al corteo che si è svolto tra Prato e Pistoia lo scorso giugno, durante il mese internazionale dell’orgoglio Lgbtq+, che aveva radunato oltre 30mila persone nelle due città. Una sfilata arcobaleno che già allora aveva creato malumori all’interno del centrodestra toscano (soprattutto nella Lega) proprio per il patrocinio ufficiale arrivato da Tomasi, oggi candidato in quota Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: vannacci - gamba
Vannacci a gamba tesa sull'atletica: "Razzismo al contrario". Chi tira in ballo
+++ AUTONOMIA È VICINANZA AI TERRITORI: L'INTERVISTA A ROBERTO VANNACCI +++ - facebook.com Vai su Facebook
Vannacci a gamba tesa sulle regionali in Toscana. L’attacco al candidato di centrodestra: «Imbarazzato quando patrocinò il gay pride» - Dichiarazioni imbarazzanti, faide interne e fughe nei partiti: in Toscana il centrodestra arriva spaccato, tra i colpi dell'ex generale e le ombre sul caso Cocci. open.online scrive
Vannacci, il vice segretario della Lega a gamba tesa: «Muri e telecamere contro gli immigrati» - ANCONA Il vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, arriva alla Mole Vanvitelliana di Ancona per il comizio a sostegno dei candidati alle Regionali ed è subito assediato da fan e curiosi. Lo riporta corriereadriatico.it