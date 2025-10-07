Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas La cooperativa Undicesimaora | Disarmante Noi a fianco degli ultimi Ora guardiamo avanti

Vandali in azione, preso di mira l’orto della solidarietà della cooperativa Undicesimaora. "Nel weekend qualcuno è entrato illecitamente nei campi della cooperativa sociale ’Undicesimora’, rompendo attrezzi agricoli e accanendosi sulle coltivazioni – spiegano dalla cooperativa della Fondazione Caritas –. Ieri i due responsabili dell’orto hanno trovato il caos: a terra c’erano cassette, vanghe, zappe, porte rotte, zucche in giro e ortaggi divelti". Il rammarico di Riccardo e Alessandro si è diffuso poi ai numerosi lavoratori che sono inseriti socialmente presso l’Orto della solidarietà, che nasce proprio per dare una risposta sociale attraverso il lavoro alle persone più fragili ed emarginate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas. La cooperativa Undicesimaora: "Disarmante. Noi a fianco degli ultimi. Ora guardiamo avanti"

In questa notizia si parla di: vandali - orto

**MISILMERI: Anziano trovato morto nella sua abitazione di via Orto Botanico ** Dramma della solitudine in pieno centro a Misilmeri. Un anziano di 82 anni, Melchiorre Russo trovato senza vita all’interno della sua abitazione di via Orto botanico. L’uomo sareb Vai su Facebook

Sostegno a Sociale e Cultura. Fondazione in prima linea. Ha finanziato 52 progetti - Oltre 641mila euro di risorse destinati a progetti sul territorio di Vigevano, circa il 12% dei 4 milioni e mezzo di euro che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha erogato per il 2023. Si legge su ilgiorno.it

Fondazione Terna: Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà Energetica - Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha costituito la 'Fondazione Terna' che si concentrerà su tre principali aree di intervento riconducibili all'obiettivo di inclusione ... Riporta quotidiano.net