Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas La cooperativa Undicesimaora | Disarmante Noi a fianco degli ultimi Ora guardiamo avanti

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vandali in azione, preso di mira l’orto della solidarietà della cooperativa Undicesimaora. "Nel weekend qualcuno è entrato illecitamente nei campi della cooperativa sociale ’Undicesimora’, rompendo attrezzi agricoli e accanendosi sulle coltivazioni – spiegano dalla cooperativa della Fondazione Caritas –. Ieri i due responsabili dell’orto hanno trovato il caos: a terra c’erano cassette, vanghe, zappe, porte rotte, zucche in giro e ortaggi divelti". Il rammarico di Riccardo e Alessandro si è diffuso poi ai numerosi lavoratori che sono inseriti socialmente presso l’Orto della solidarietà, che nasce proprio per dare una risposta sociale attraverso il lavoro alle persone più fragili ed emarginate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vandali all8217orto sociale della fondazione caritas la cooperativa undicesimaora disarmante noi a fianco degli ultimi ora guardiamo avanti

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas. La cooperativa Undicesimaora: "Disarmante. Noi a fianco degli ultimi. Ora guardiamo avanti"

In questa notizia si parla di: vandali - orto

Sostegno a Sociale e Cultura. Fondazione in prima linea. Ha finanziato 52 progetti - Oltre 641mila euro di risorse destinati a progetti sul territorio di Vigevano, circa il 12% dei 4 milioni e mezzo di euro che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ha erogato per il 2023. Si legge su ilgiorno.it

Fondazione Terna: Inclusione Sociale e Lotta alla Povertà Energetica - Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha costituito la 'Fondazione Terna' che si concentrerà su tre principali aree di intervento riconducibili all'obiettivo di inclusione ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Vandali All8217orto Sociale Fondazione