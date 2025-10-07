Valmontone mostra Marvelous - meravigliosi supereroi

Thor, Capitan America, Iron Man: icone che tutti conosciamo, simboli della cultura pop mondiale. Ma dietro quelle immagini ci sono mani e occhi italiani. Da ottobre a Valmontone, la mostraMARVELOUSMeravigliosi Supereroi”celebra le eccellenze creative del nostro Paese che hanno conquistato la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

