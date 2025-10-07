. Un capitolo delicato della sua adolescenza, raccontando scelte difficili, ricordi affettuosi e la costruzione di una forza interiore che ha guidato la sua vita e la sua carriera. Valeria Marini racconta al Corriere della Sera un capitolo della sua vita che ha custodito per anni con discrezione e riservatezza, svelando un’esperienza dolorosa e decisiva: a soli quattordici anni rimase incinta e scelse di interrompere la gravidanza. La showgirl ripercorre con lucidità e introspezione il contesto di quell’adolescenza segnata da un legame con un uomo molto più grande di lei, una relazione complessa e instabile che la mise di fronte a scelte precoci e difficili. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Valeria Marini, il coraggio di una vita tra dolori e resilienza