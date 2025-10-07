Valentina Persia torna in tv con ' Sinceramente Persia – One Milf Show'

La comicità di Valentina Persia torna protagonista in tv con quattro nuove puntate di “ Sinceramente Persia – One Milf Show ”, ogni giovedì a partire dal 9 ottobre 2025 in prima serata sul Nove e in anteprima streaming su Discovery+. Quattro giovedì in prime time da non perdere con tanti ospiti diversi in ogni episodio, in compagnia di un’autentica mattatrice, pronta a esplorare l’universo femminile e il rapporto tra i due sessi con ironia e comicità, affrontando senza filtri argomenti scottanti e tematiche contemporanee come il corpo, il tempo che passa, i giovani e gli over di oggi, gli italiani, io lui. 🔗 Leggi su Lapresse.it

