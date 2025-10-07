Valentina Persia parla di cinema e talent | Il successo immediato ferisce

valentina persia: dalla comicità alla conduzione di uno show televisivo. Valentina Persia, riconosciuta come una delle figure più iconiche della comicità italiana, intrattiene il pubblico da oltre tre decenni con il suo talento e la sua spontaneità. Recentemente, ha deciso di affrontare una nuova sfida artistica salendo sul palco di un one woman show televisivo, intitolato Sinceramente Persia – One Milf Show, trasmesso dal Nove a partire dal 9 ottobre. In questa occasione, la conduttrice esplora in modo ironico e diretto temi legati all’universo femminile e alle dinamiche tra i sessi, trattando argomenti quali il corpo, il passare del tempo, l’infedeltà e le peculiarità della società contemporanea. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Valentina Persia parla di cinema e talent: Il successo immediato ferisce

In questa notizia si parla di: valentina - persia

"Ma che te ridi?". Valentina Persia in scena alla Masseria Aranceto

Lo spettacolo gratis di Valentina Persia a Montalto di Castro

"Ma che te ridi?!", divertimento assicurato con Valentina Persia al Giardino Corallo

Domenica 5 ottobre è stato un pomeriggio indimenticabile al Volkshaus di Zurigo, dove Valentina Persia ha travolto il pubblico con il suo inarrestabile mix di energia, simpatia e talento! ... #italoblogger #ValentinaPersia #MaCheTeRidi #ZurigoRide #Volkshau - facebook.com Vai su Facebook

Blasco propone a Valentina Persia una casa... marrone Cosa pensano Corrado e Nadia? #CasaAPrimaVista su #RealTime #Canale31 #DaVedere - X Vai su X

Valentina Persia tra comicità e femminilità con uno show tutto suo - Difficile dirlo, sicuramente Valentina Persia è intelligente e ironica e sa scherzare su ... stream24.ilsole24ore.com scrive

«Sinceramente Persia», il One Milf Show di Valentina Persia: «Ecco come ci vedono gli stranieri» - Al suo fianco, Omar Fantini e Alessio Viola, per un punto di vista maschile. msn.com scrive