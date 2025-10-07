Valentin Vacherot scrive la storia | il qualificato monegasco vola ai quarti al Masters di Shanghai
Impresa storica per Valentin Vacherot al Rolex Shanghai Masters 2025. Il tennista monegasco, numero 204 del ranking mondiale e partito dalle qualificazioni, ha sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor dopo una battaglia di oltre due ore, conquistando un posto nei quarti di finale e firmando una delle più grandi sorprese del torneo. La partita della svolta. Vacherot, che aveva già eliminato due teste di serie nei turni precedenti, ha vinto con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-4, rimontando dopo aver perso il primo set. Nel tie-break del secondo parziale ha mostrato grande lucidità, dominando gli scambi con un tennis coraggioso e preciso. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
VALENTIN VACHEROT È AI QUARTI Al termine di un match folle, finito quasi all'1 di notte, il monegasco ha la meglio di Griekspoor ed è clamorosamente tra i migliori 8 a Shanghai! Per Vacherot ora ci sarà Rune: la semifinale varrebbe anche la Top 100! htt - X Vai su X
VALENTIN VACHEROT, LA "GIRAFFA" DI MONTE-CARLO CHE ADORA IL CALDO UMIDO Il grande personaggio del torneo di Shanghai è il monegasco, proveniente dalle qualificazioni. Si fa allenare dal fratellastro, sogna di incontrare Roger Federer (potre - facebook.com Vai su Facebook
