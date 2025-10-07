Valentin Vacherot a Shanghai mostra il suo stupore in TV | Sai contro chi gioco nei quarti?

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista monegasco è il numero 204 della classifica ATP e clamorosamente dalle qualificazioni è passato fino ai quarti del torneo di Shanghai. Vacherot sfiderà Rune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Valentin Vacherot scrive la storia: il qualificato monegasco vola ai quarti al Masters di Shanghai

