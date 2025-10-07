Valentin Vacherot a Shanghai mostra il suo stupore in TV | Sai contro chi gioco nei quarti?

Il tennista monegasco è il numero 204 della classifica ATP e clamorosamente dalle qualificazioni è passato fino ai quarti del torneo di Shanghai. Vacherot sfiderà Rune. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: valentin - vacherot

Valentin Vacherot scrive la storia: il qualificato monegasco vola ai quarti al Masters di Shanghai

Valentin Vacherot, con il successo su Griekspoor che gli è valso l’accesso ai quarti di finale, ha riscritto giusto qualche record e ottenuto diverse gioie personali: -Primo monegasco a fare i quarti di finale in un Masters1000, il risultato migliore tra i giocatori del - X Vai su X

VALENTIN VACHEROT, LA "GIRAFFA" DI MONTE-CARLO CHE ADORA IL CALDO UMIDO Il grande personaggio del torneo di Shanghai è il monegasco, proveniente dalle qualificazioni. Si fa allenare dal fratellastro, sogna di incontrare Roger Federer (potre - facebook.com Vai su Facebook

Valentin Vacherot a Shanghai mostra il suo stupore in TV: “Sai contro chi gioco nei quarti?” - Il tennista monegasco è il numero 204 della classifica ATP e clamorosamente dalle qualificazioni è passato fino ai quarti del torneo di Shanghai ... Secondo fanpage.it

Valentin Vacherot, l’inatteso protagonista di Shanghai: non è mai troppo tardi - ATP | Il classe '98 è esploso tardi ma si sta finalmente ritagliando il suo spazio. Da ubitennis.com