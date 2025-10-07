Valbruna in piazza rischio chiusura a Bolzano e Vicenza

La vicenda: Le tute blu della Valbruna di Bolzano tornano in piazza. Alle 9, davanti ai cancelli di via Volta della principale acciaieria di inox italiana, partirà la manifestazione dei lavoratori, 580 dipendenti diretti più un indotto che supera il migliaio tra trasporti, manutenzioni, servizi e fornitura di materiali, e che si concluderà in piazza . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

