Valbruna in piazza rischio chiusura a Bolzano e Vicenza
La vicenda: Le tute blu della Valbruna di Bolzano tornano in piazza. Alle 9, davanti ai cancelli di via Volta della principale acciaieria di inox italiana, partirà la manifestazione dei lavoratori, 580 dipendenti diretti più un indotto che supera il migliaio tra trasporti, manutenzioni, servizi e fornitura di materiali, e che si concluderà in piazza .
HOLZMANN: "CIFRE INSOSTENIBILI NEL BANDO ACCIAIERIE" Sul giornale Alto Adige di oggi Giorgio #Holzmann snocciola alcuni #dati sull'intricata vicenda del rinnovo del bando delle #Acciaiere #Valbruna Bolzano. Bando votato all'unanimità dalla giunt
Mille firme per dire no alla chiusura di piazza Plebiscito - Mille firme in meno di una settimana a Napoli per dire no alla chiusura continuativa di piazza Plebiscito.