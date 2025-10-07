Vajont 62 anni dopo La voce di un superstite all’Astra con Giuseppe Bepi Vazza

Nel giorno esatto del 62esimo anniversario della tragedia del Vajont, il Cinema Teatro Astra ospita una serata di ascolto e memoria condivisa. Giovedì 9 ottobre alle 20.30 il palcoscenico lupatotino ospiterà Giuseppe “Bepi” Vazza, uno degli ultimi superstiti ancora in vita. Vazza aveva trent’anni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Incidente in galleria a Pordenone, morti a 19 anni Fabio Rosa e Danilo Boz: erano calciatori del Maniago Vajont, tornavano dall'allenamento

Vajont, il messaggio dell'Europa: Metsola invierà parole di cordoglio. Cisint: «Doveroso passaggio dopo anni di formale assenza dell’Unione» - Dopo sessantadue anni di silenzio, l'Unione Europea sarà presente anche se solo in forma virtuale alla commemorazione del Disastro del Vajont. Come scrive ilgazzettino.it

Vajont, il ricordo dell'ex sindaco Gioachino Bratti: «Abbiamo ricostruito il paese ma la comunità resta ferita» - E ne sono orgoglioso, anche se architettonicamente non è il meglio che si potesse fare. Da ilgazzettino.it