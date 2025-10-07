Se quello del Malservisi-Matteini doveva essere un test, il Siena lo ha passato a pieni voti. I bianconeri sono tornati a casa con tre punti, valsi la vetta. Il primato, alla sesta giornata, vale quel che vale, ma è sicuramente un’iniezione di fiducia e di autostima per i ragazzi di Bellazzini, di entusiasmo per i suoi tifosi e un messaggio chiaro al campionato: la Robur c’è. Sarà pur giovane, questa squadra, ma c’è. Dei giovani mostra tutta la spavalderia, ma ha anche personalità, coraggio e serenità, a dispetto dell’anagrafe. E ha un’identità ben precisa, un gioco, particolare ed estraneo alla categoria, in cui ognuno sa quel che deve fare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Vai Robur! Un altro esame superato. Accertamenti per Nardi e Noccioli