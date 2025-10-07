Vaciago sicuro | Quello della Juve non è un progetto da buttare ma da correggere Io mi muoverei su questo doppio binario
Vaciago analizza i difetti della Juve, sottolinea la necessità di intervenire sul mercato e di abbandonare il 3-4-2-1 in favore di un nuovo modulo. La situazione attuale della Juventus è oggetto di analisi approfondita da parte della stampa, e il commento di Guido Vaciago su Tuttosport evidenzia un quadro a luci e ombre. Il giornalista riconosce che il progetto tecnico guidato da Igor Tudor non è da archiviare, ma sottolinea come sia urgente intervenire per correggere i molti difetti e le carenze strutturali che affliggono la rosa. Secondo Vaciago, il problema principale è una generale mancanza di equilibrio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vaciago - sicuro
Juve, i limiti sono sempre quelli, ma non è tutto da buttare Il commento del Direttore Guido Vaciago su Juventus vs Atalanta #JuveAtalanta #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Vaciago: 'La Juve con questi risultati rischia di buttare un'altra stagione' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago ha registrato un video sul canale X di Tuttosport nel quale sottolinea come la Juventus, qualora continuasse con questo rollino di marcia, rischierebbe ... Segnala it.blastingnews.com
Juve, Vaciago: 'Un anno fa c'era Szczescy, Di Gregorio buon portiere ma non all'altezza' - Nelle scorse ore il giornalista Guido Vaciago, ai microfoni di Tutti Convocati, ha sottolineato come la Juventus abbia sbagliato a lasciar partire Szczesny un anno fa per puntare su Michele Di ... Segnala it.blastingnews.com