Vaciago sicuro | Quello della Juve non è un progetto da buttare ma da correggere Io mi muoverei su questo doppio binario

Vaciago analizza i difetti della Juve, sottolinea la necessità di intervenire sul mercato e di abbandonare il 3-4-2-1 in favore di un nuovo modulo. La situazione attuale della Juventus è oggetto di analisi approfondita da parte della stampa, e il commento di Guido Vaciago su Tuttosport evidenzia un quadro a luci e ombre. Il giornalista riconosce che il progetto tecnico guidato da Igor Tudor non è da archiviare, ma sottolinea come sia urgente intervenire per correggere i molti difetti e le carenze strutturali che affliggono la rosa. Secondo Vaciago, il problema principale è una generale mancanza di equilibrio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

