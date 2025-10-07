Va ai Pellegrini per un dolore toracico gli trovano un tappo di bottiglia di metallo incastrato in gola

Si è presentato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero dei Pellegrini della ASL Napoli 1 Centro lamentando un intenso dolore toracico, collocato nella zona retrosternale, non associato a sforzo fisico né a difficoltà respiratorie. I sintomi sembrano quelli di un disturbo cardiaco, per questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

