Va a trovare l' amico entrambi erano ai domiciliari | sorpresi e denunciati dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno denunciato due ventenni italiani, entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il controllo, svolto nei giorni scorsi, ha portato a due capi d’accusa distinti: evasione e ricettazione.Uno dei due giovani è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: trovare - amico

Va a trovare un amico in ospedale, cade e finisce al pronto soccorso: chiede i danni, ma viene condannata

Morto a 13 anni nel fiume Tanaro, dopo mesi indagato amico 15enne. Il padre: “Aiutateci a trovare il corpo”

Strappano la collana all'amico, 17enne interviene e viene pestato a sangue: naso rotto e cellulare rubato all'alba a Numana. La mamma: «Aiutateci a trovare quei delinquenti»

Hai accolto nella tua famiglia un amico a quattro zampe e cerchi dei prodotti specifici per prenderti cura di lui? La tua farmacia di fiducia è il posto giusto! Passa a trovarci e scopri tutti i prodotti dedicati ai nostri amici animali. Da noi puoi trovare i farmaci, i pr - facebook.com Vai su Facebook

Due turisti muoiono annegati lo stesso giorno alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere - Entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro. Da fanpage.it

Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche 21enni uccise a Brivio: concerti e viaggi insieme, i sogni interrotti delle «sorelle di sangue» - Sempre insieme fin da piccole, sono state travolte sabato sera da un furgone mentre camminavano lungo la provinciale per andare alla festa patronale di Brivio. Riporta milano.corriere.it