Va a trovare l' amico entrambi erano ai domiciliari | sorpresi e denunciati dai carabinieri

Genovatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno denunciato due ventenni italiani, entrambi sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il controllo, svolto nei giorni scorsi, ha portato a due capi d’accusa distinti: evasione e ricettazione.Uno dei due giovani è stato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trovare - amico

Va a trovare un amico in ospedale, cade e finisce al pronto soccorso: chiede i danni, ma viene condannata

Morto a 13 anni nel fiume Tanaro, dopo mesi indagato amico 15enne. Il padre: “Aiutateci a trovare il corpo”

Strappano la collana all'amico, 17enne interviene e viene pestato a sangue: naso rotto e cellulare rubato all'alba a Numana. La mamma: «Aiutateci a trovare quei delinquenti»

Due turisti muoiono annegati lo stesso giorno alle Bahamas: entrambi erano passeggeri di due crociere - Entrambi erano passeggeri di due crociere ma i due incidenti non sarebbero correlati tra di loro. Da fanpage.it

trovare amico entrambi eranoMilena Marangon e Giorgia Cagliani, le amiche 21enni uccise a Brivio: concerti e viaggi insieme, i sogni interrotti delle «sorelle di sangue» - Sempre insieme fin da piccole, sono state travolte sabato sera da un furgone mentre camminavano lungo la provinciale per andare alla festa patronale di Brivio. Riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trovare Amico Entrambi Erano