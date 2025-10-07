Va a fare la visita medica per la patente con un documento falso

Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato della Questura di Frosinone ha denunciato un uomo per uso di atto falso.In particolare, un equipaggio della Squadra Volanti impegnato nel controllo del territorio è stato inviato presso il locale nosocomio poiché era giunta una segnalazione da. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: fare - visita

“Deve fare una visita urgente”. E ti svuotano il portafoglio: attenzione alla truffa del finto Cup

L’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ha tolto la visita dalle prestazioni garantite dal Sistema Sanitario Nazionale. I cittadini che vorranno fare un controllo di prevenzione, dovranno rivolgersi al privato

Rimini-Ternana, Fabio Liverani: “La visita di Bandecchi ha dato la carica. Dobbiamo iniziare a fare i risultati”

? VA A FARE VISITA AI PARENTI, FINISCE IN MANETTE: ARRESTATO LATITANTE NEL NISSENO leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/02/va-a-fare-visita-ai-parenti-finisce-in-manette-niscemi-arrestato-latitante-53enne/ Vai su Facebook

Scadenza patente, appena compi 65 anni te la ritirano: non basta nemmeno la visita medica per riaverla | Ti considerano un vecchio da RSA - Ci potrebbe essere un rischio di lasciarla lì, specie se si raggiunge una certa età ... Da romait.it

Revisione della patente: è possibile evitarla? - L'articolo 128 del Codice della Strada è relativo ai casi in cui è necessaria la revisione della patente, che conferma il possesso dei requisiti di idoneità alla guida ... Lo riporta fleetmagazine.com