Prato, 7 ottobre 2025 – Tre misure cautelari a carico di cittadini cinesi accusati di usura ed estorsione sono state eseguite oggi a Prato. L’operazione condotta dalla Mobile è stata resa nota dal procuratore Luca Tescartoli, che ha spiegato come il gip abbia disposto gli arresti domiciliari per un 42enne pregiudicato, già condannato a dieci anni di reclusione per il tentato omicidio del 29 aprile 2015 in via Cavour, episodio legato a partite di stupefacenti, e ritenuto coinvolto anche nella sparatoria del 29 agosto 2022 al locale M2 di via dei Confini. Per altri due cinesi, di 47 e 46 anni, è stato invece applicato il divieto di dimora nelle province di Prato, Pistoia e Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Usura ed estorsioni, tre misure cautelari a Prato: vittima minacciata di morte insieme ai figli