Usmate passo falso a Crema | È mancata la cattiveria

In Serie B femminile, Crema-Usmate si è risolta sul 67-64 con un finale al fotofinish. La formazione brianzola ha trovato una fantastica Greta Laube, troppo poco però per fare il colpaccio contro una formazione ambiziosa come Crema. "L’incontro è stato deciso da episodi - spiega coach Pasquale De Sena -, abbiamo subito canestri impossibili come il tiro da metà campo sul suono della seconda sirena. Nella ripresa le nostre avversarie sono partite fortissimo e, con due triple di Caccialanza, sono volate a +11. Le ragazze non si sono arrese, trascinate dalla nota positiva Greta Laube, che ha offerto una grande prestazione sui due lati del campo, e hanno messo la freccia del sorpasso al 37’ portandosi a +3. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

