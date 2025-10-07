Usic Sicilia convegno e inaugurazione della nuova sede regionale | Una squadra in cammino

Palermotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto oggi il convegno regionale di Usic Sicilia, alla presenza del segretario generale nazionale Antonio Tarallo, del segretario generale regionale Francesco D’Alterio, del segretario nazionale Vito Lomascolo, dei delegati provinciali e regionali, e di numerose autorità civili e militari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

