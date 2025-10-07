Usa sionista Bari Weiss alla guida di Cbs News | al via linea pro-Israele del colosso media Paramount-Skydance della famiglia Ellison

La giornalista sionista Bari Weiss, nuova direttrice di Cbs News, imprime una svolta filo-israeliana alla rete, in linea con la visione del Ceo David Ellison La recente acquisizione di Paramount e la fusione di questa con Skydance da parte di David Ellison, figlio di Larry Ellison, il Ceo di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, sionista Bari Weiss alla guida di Cbs News: al via linea pro-Israele del colosso media Paramount-Skydance della famiglia Ellison

In questa notizia si parla di: sionista - bari

UDU Bari. Mahim Ahmed · Rossa Palestina Italian Pro Palestinian. Oggi eravamo tantissim? in piazza come student?, Zona Franka, Udu Bari e Uds Bari, in sciopero generale in sostegno dell? attivist? della Global Sumud Flotilla, illegalmente detenuti da par - facebook.com Vai su Facebook

Bari Weiss, perché la nuova direttrice di Cbs News è una rivoluzione per la tv americana - Weiss appresenta il tentativo dei cosiddetti «legacy media», i media tradizionali americani, di aggiornarsi al nuovo linguaggio portato dai media digitali ... Lo riporta corriere.it

Bari Weiss lascia New York Times/ Giornalista contro ‘dittatura politically correct’ - Bari Weiss e Andrew Sullivan: chi sono i due giornalisti USA che si sono dimessi dal New York Times e dal New York Magazine in protesta con "la dittatura del politically correct" sui media Il ... Come scrive ilsussidiario.net