Usa il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown | Trump invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città

Illinois e Chicago fanno causa al presidente, il quale aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali". Per lui Chicago è "una zona di guerra anche peggio dell'Afghanistan". Da novembre dazi del 25% sui camion importati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa, il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown | Trump invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città

In questa notizia si parla di: senato - boccia

Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Il senato dice no al processo per Sangiuliano per il caso della chiave d’onore di Pompei a Boccia

Gennaro Sangiuliano, no del Senato al processo per peculato per le chiavi d'oro di Pompei ricevute dal sindaco e donate alla Boccia

GROSSI PROBLEMI ECONOMICI PER L'AMERICA Il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa". 800.000 dipendenti federali potrebbero essere messi in congedo non retribuito. Vai su Facebook

Battaglia per la Federal Reserve: il senato approva la nomina del consigliere economico di Trump, Minar, ma la corte d’appello ri-boccia la rimozione di Lisa Cook. 1-1, e oggi si apre la due giorni sui tassi di interesse. - X Vai su X

Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown - Con un voto di 55 a 45, i democratici hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown. tg24.sky.it scrive

Shutdown negli Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: via al blocco delle attività governative. Cosa è e perché è pericoloso - Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per ... Secondo msn.com