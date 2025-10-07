Usa il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown | Trump invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città

Tgcom24.mediaset.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Illinois e Chicago fanno causa al presidente, il quale aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali". Per lui Chicago è "una zona di guerra anche peggio dell'Afghanistan". Da novembre dazi del 25% sui camion importati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa il senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown trump invoca una legge del 1807 per schierare la guardia nazionale nelle citt224

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, il Senato boccia la proposta per porre fine allo shutdown | Trump invoca una legge del 1807 per schierare la Guardia Nazionale nelle città

In questa notizia si parla di: senato - boccia

Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa"

Il senato dice no al processo per Sangiuliano per il caso della chiave d’onore di Pompei a Boccia

Gennaro Sangiuliano, no del Senato al processo per peculato per le chiavi d'oro di Pompei ricevute dal sindaco e donate alla Boccia

usa senato boccia propostaUsa, il Senato boccia la proposta repubblicana: è shutdown - Con un voto di 55 a 45, i democratici hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per mantenere aperto il governo federale ed evitare lo shutdown. tg24.sky.it scrive

usa senato boccia propostaShutdown negli Usa, il Senato boccia la proposta repubblicana: via al blocco delle attività governative. Cosa è e perché è pericoloso - Con un voto di 55 a 45, i democratici del Senato americano hanno bloccato la proposta di legge dei repubblicani per ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Senato Boccia Proposta